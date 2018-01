Showdown bei Tesla: In Kürze wird CEO Elon Musk die Verkaufszahlen zum vierten Quartal 2017 präsentieren. Zwar scheint der Konzern die Produktionsprobleme sukzessive in den Griff zu bekommen. Doch die Skepsis unter den Analysten wächst. So haben unter anderem die Experten von Cowen und der Analyst Gene Munster Bedenken geäußerst, was die kurzfristigen Produktionsziele von Tesla angeht.

