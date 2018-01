Die meisten Unternehmen haben erkannt, dass der Countdown zur EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) begonnen hat und sie den gesetzeskonformen Umgang mit privaten Daten von EU-Bürgern nachweisen müssen. Bei Nichtbeachtung drohen hohe Bußgelder oder gar Imageverlust.

Unternehmen haben erkannt, dass sie eine mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) konforme Access-Governance-Lösung benötigen, um wichtige Herausforderungen zu meistern. Ihnen ist zudem bewusst, dass die Lösung bis zum 25. Mai 2018 bereitstehen muss. Aus diesem Grund wird Omadas Software as a Service-Lösung mit umfassenden Governance-Funktionen, die genau diese Aspekte abdeckt, immer mehr in Anspruch genommen.

"Omada bietet eine ausgezeichnete Software-Lösung für Identity Governance, die nahtlos in Microsoft Azure Active Directory Premium integriert werden kann. Die Omada-Lösung, in Kombination mit Azure AD Premium für einmaliges Anmelden (Single Sign On) und Authentifizierung, bietet die gesamte Funktionspalette, die Unternehmen benötigen, in einem einzigen Paket", sagt Claus Jul Christiansen, Director for Partners SMCs bei Microsoft Dänemark. "Die DSGVO-konforme SaaS-Lösung von Omada ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich die Partnerschaft zwischen Microsoft und Omada entwickelt hat, und sie wird eingesetzt, um einen großen Mehrwert für Unternehmen zu schaffen. Die Omada-Lösung wird in der Azure-Cloud betrieben, nutzt starke Azure-Funktionen wie Geo-Redundanz und profitiert grundsätzlich von den hohen Sicherheitsstandards in Azure."

Die zukunftssichere Lösung

Omada und Microsoft hatten Ende 2017 eine strategische Allianz bekanntgegeben. Alex Simons, Direktor Produktmanagement der Abteilung Microsoft Identity bei Microsoft Corp., bestätigt hierzu: "Omadas Plattform basiert auf der Technologie von Microsoft und stellt das ideale Pendant zu Azure Active Directory Premium dar. Die Kombination beider Lösungen bietet Kunden eine zukunftsfähige, einfach zu handhabende Lösung für Identitätsmanagement und Zugriffsverwaltung auf sowohl on-premises- als auch cloudbasierten Systemen."

Noch größerer Mehrwert für den Kunden

2017 wurde Omada zudem zum Microsoft Security Partner des Jahres auf dem dänischen Markt ernannt eine Anerkennung, die die starke Partnerschaft unterstreicht.

"Immer mehr Unternehmen wissen es zu schätzen, dass sie mit der Software as a Service (SaaS)-Lösung von Omada in nur wenigen Monaten Fortschritte nachweisen und einen bedeutenden Mehrwert erzielen können. Sie bietet einen schnellen Weg, um personenbezogene Daten unter Kontrolle zu bekommen und Compliance-Anforderungen mit benutzerfreundlichen, leicht zu verwaltenden Dashboards zu erfüllen", so Morten Boel Sigurdsson, CEO von Omada. "Die Lösung bietet umfassende Provisionierungs- und Lifecycle-Governance-Funktionen für alle Unternehmenssysteme, sowohl im eigenen Rechenzentrum als auch in der Cloud. Sie wurde entwickelt, um den heutigen Anforderungen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Technologie gerecht zu werden, bereitgestellt as a Service und um Gesamtbetriebskosten zu senken."

Morten Boel Sigurdsson fügt hinzu: "Azure ist eine äußerst leistungsstarke Cloud und wir sind sehr froh, Azure als Plattform gewählt zu haben. Sie versetzt uns in die Lage, die Kapazität unserer Lösung zu vergrößern, damit sie den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Wir freuen uns darauf, unsere Lösung weiter auszubauen und in Zukunft noch mehr Kunden zu betreuen, da sie zunehmend erkennen, was sie mit dieser Lösung erreichen können."

