Unterföhring (ots) - 3. Januar 2018. Was lange währt, wird richtig gut: Mit ihrer ersten einstündigen Folge erreichten "Die Simpsons" 11,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen am Dienstagabend um 20:15 Uhr auf ProSieben. Damit kamen die Springfielder auf einen Bestwert der 28. Staffel. Auch im Anschluss lief die Kultfamilie weiter stark mit 12,5 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe um 21:40 Uhr.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 03.01.2018 (vorläufig gewichtet: 02.01.2018)



