Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), der von Warren Buffett angeführte Mischkonzern, verzeichnete 2017 ein starkes Jahr, in dem sich viele seiner Tochterunternehmenen und Aktienpositionen recht gut entwickelten. Wenige Tage vor Jahresende war der Kurs der Berkshire-Aktie im Jahr 2017 um 22 % gestiegen - zweifellos ein Gewinn für die Investoren.



Allerdings war 2017 für Berkshire ein eher ereignisloses Jahr, was Übernahmen und Aktienkäufe angeht. Berkshire's einzige bedeutende Akquisition war eine Beteiligung an Pilot Flying J, ein relativ kleiner Kauf für das Unternehmen. Obwohl Buffett und sein Team ein paar Aktienkäufe tätigten, führte der Verkauf eines Großteils der IBM-Beteiligung dazu, dass der Inhalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...