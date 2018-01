Immobilien bleiben auch 2018 ein gutes Investment, davon ist Neil Cable, Chefanleger für Immobilien bei Fidelity International, überzeugt. Anlegern gibt der Experte drei Hinweise für die Immobilienmärkte mit auf den Weg.1. Meiden Sie SpitzenimmobilienEs ist kein Geheimnis: Top-Immobilien in guten Lagen und besonders solche mit langen Mietverträgen sind aktuell so teuer sind wie noch nie zuvor. Aufgrund der horrenden Einkaufspreie sind auch ihre Renditen auf historische Tiefs gefallen, mehr als drei Prozent können Anleger nicht erwarten. Was bedenklich stimmen sollte, ist, dass sich an vielen Premium-Immobilien-Märkten in Europa inzwischen eine Preisblase gebildet hat. Neil Cable rät daher, sich außerhalt dieser Premium-Märkte umzusehen, hier ergebe sich ein besseres Risiko-Renditeprofil.

