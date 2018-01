FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien deutscher Tech-Unternehmen haben am Mittwoch überdurchschnittlich zugelegt. Damit folgten sie der Entwicklung an der US-Technologiebörse Nasdaq, wo die Aktienkurse am Vortag stärker gestiegen waren als in den Standardwerte-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 .

Im hiesigen Leitindex Dax gehörten die Titel des Halbleiterkonzerns Infineon mit plus 1,91 Prozent zu den größten Gewinnern. Im Technologiewerte-Index TecDax , der am Mittwochvormittag erneut stärker zulegte als der Dax, ging es für die schon jüngst erholten Aktien des Solarkonzerns SMA Solar um 4,22 Prozent bergauf, womit sie ihre deutlichen Verluste nach der Senkung des Umsatzziels im November weiter eindämmten.

Beim Windturbinenhersteller Nordex konnten sich die Anleger über eine Fortsetzung der schon im Dezember angelaufenen Erholung freuen: Die Aktien gewannen 4,10 Prozent. 2017 waren sie mit minus 57 Prozent noch abgeschlagenes Index-Schlusslicht./gl/das

