Hannover - Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, hat in Deutschland die Zahl der Erwerbstätigen 2017 um 638.000 Menschen auf einen Rekordwert von rd. 44,3 Mio. zugenommen. Als Grund sieht das Amt die gute Konjunkturlage, so die Analysten der Nord LB.Der Markit-Einkaufsmanagerindex der Industrie in der Eurozone sei im Dezember um 0,5 Punkte auf einen neuen Rekordwert von 60,6 Punkte gestiegen, habe Markit zu seiner Umfrage unter 3.000 Unternehmen mitgeteilt. Der Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie habe 63,3 Punkte (+0,8) erreicht. Beide Werte seien so von den Analysten erwartet worden.

