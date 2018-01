Aschaffenburg - Der ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI ist seit neun Jahren am Markt und konnte seit Auflage ein Plus von 148 Prozent erzielen, so die GANÉ Aktiengesellschaft in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gemessen am Zeitraum entspricht das einer durchschnittlichen Rendite von 11 Prozent pro Jahr. Dabei wies der vermögensverwaltende Mischfonds eine durchschnittliche Volatilität von lediglich acht Prozent über die gesamte Laufzeit auf. Der Fonds konnte jedes volle Kalenderjahr mit einem positiven Ergebnis abschließen: 2009 (32%), 2010 (18%), 2011 (2%), 2012 (13%), 2013 (8%), 2014 (7%), 2015 (7%), 2016 (3%) und 2017 (9%). Das Fondsvolumen beträgt 1.772 Millionen Euro (Stand 31.12.2017).

Den vollständigen Artikel lesen ...