Die Musik-Streaming-Plattform Spotify wurde letzte Woche vom Unternehmen Wixen Music Publishing verklagt, weil sie angeblich Tausende von Songs verwendet hat. Der Schadenersatz wird bislang mit 1,6 Milliarden Dollar angesetzt. Das US-Unternehmen Wixen, ein exklusiver Lizenznehmer von Songs wie "Free Fallin" von Tom Petty, "Light My Fire" von The Doors, (Girl We Got a) Good Thing von Weezer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...