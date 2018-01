Die Heizölpreise geben am Mittwoch leicht nach und fallen um durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter. Gewinnmitnahmen am Ölmarkt ermöglichen den Rücksetzer, wobei der übergeordnete Aufwärtstrend unangetastet beliebt. Die Ölpreistendenz ist seit nunmehr gut einem halben Jahr steigend. Der Wendepunkt von fallenden zu steigenden Kursen lag Ende Juni 2017. Hinsichtlich der jüngsten Kursrallye am ...

