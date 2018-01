FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 920 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3920 (3800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1200 (1130) PENCE - 'BUY' - CANACCORD CUTS RANK GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - CREDIT SUISSE CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BABCOCK PRICE TARGET TO 750 (925) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 455 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS EQUINITI TO UNDERPERFORM (OUTPERF.) - TARGET 270 (300) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS G4S PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS HAYS TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 200 (190) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS PAGEGROUP TO UNDERPERFORM (NEUTRAL) - TARGET 430 (500) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS RENTOKIL TO NEUTRAL (OUTPERFORM) - TARGET 340 (320) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS SERCO TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 85 (120) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ASHTEAD GROUP TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - CREDIT SUISSE RAISES BUNZL TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - TARGET 2400 (2290) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ECM PRICE TARGET TO 590 (575) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES EXPERIAN TO OUTPERFORM (NEUTRAL) - TARGET 1900 (1530) P. - CREDIT SUISSE RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5450 (4520) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 730 (650) PENCE - OUTPERF. - CREDIT SUISSE RAISES STHREE PRICE TARGET TO 445 (420) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES INTERMEDIATE PRICE TARGET TO 1170 (780) PENCE - 'NEUTRAL'



