Heute beraten die Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD erneut über eine mögliche Regierungsbildung unter einer Großen Koalition. Die Unionsspitzen treffen sich bereits. Die SPD kommt erst später dazu.

Die Spitzen von CDU und CSU sind in Berlin zusammengekommen, um erneut über eine mögliche Koalition mit der SPD zu beraten. Nach den gescheiterten Sondierungen mit FDP und Grünen strebt die Union nun eine stabile Regierung mit den Sozialdemokraten an. Die SPD will sich aber bis Ende der am Sonntag beginnenden, einwöchigen offiziellen Sondierungen offenlassen, ...

