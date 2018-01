03.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Jupiter (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In den kommenden Wochen ziehen die Kapitalmarktexperten von Jupiter Asset Management ein Resümee aus den vergangenen zwölf Monaten und wagen einen Ausblick auf das Investmentjahr 2018. Teil 4 der Ausblick-Serie stammt vom Anleiheexperten Ariel Bezalel, Head of Strategy, Fixed Income und Fondsmanager des Jupiter Dynamic Bond SICAV."Indem die Federal Reserve (Fed) ihre Geldpolitik so lange so lockergelassen hat, schaffte sie eine Reihe neuer Vermögensblasen. Bei solch rekordverdächtigen Bewertungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...