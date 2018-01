Berlin (ots) - Düsseldorfer und Berliner gleiten am günstigsten über das Eis



- Köln bundesweit mit den höchsten Eintrittspreisen - Leipziger Eisbahn mit günstigem Schlittschuhverleih



Mit 3,40 Euro hat Düsseldorf die günstigsten Eintrittspreise für Schlittschuhbahnen Deutschlands. Das hat das Vergleichsportal Netzsieger (www.netzsieger.de) in einer Analyse der Eintrittspreise der Eishallen der 25 größten deutschen Städte ermittelt. Als Grundlage dienten die Preise der Hauptsaison aller überdachten Eissporthallen und -arenen. Offene Eisflächen sowie temporäre Schlittschuhbahnen, wie sie oft auf Weihnachtsmärkten zu finden sind, wurden nicht berücksichtigt. Die zweitniedrigsten Eintrittspreise für Erwachsene bietet die Hauptstadt: Nur 3,60 Euro müssen Berliner bezahlen, wenn ihre Kufen das Eis berühren. Etwas teurer, aber mit vier Euro für ein Erwachsenen-Ticket immer noch günstig, ist das frostige Vergnügen in Hannover, Dortmund und Augsburg.



Köln doppelt so teuer wie Berlin



Das mit Abstand teuerste Angebot in Deutschland hat Köln. In der Domstadt müssen Schlittschuhläufer acht Euro Eintritt zahlen - bundesweiter Höchstwert. Kaum niedriger sind die Eintrittspreise in Aachen: 7,50 Euro kostet ein Ticket für einen Erwachsenen. Nur 50 Cent weniger werden in Frankfurt am Main, Bochum und Leipzig fällig.



Auch die Eintrittspreise der Eisbahnen von Stuttgart (5,50 Euro), Gelsenkirchen (5,80 Euro), Halle (6 Euro) und Bremen (6,20 Euro) liegen über dem bundesweiten Durchschnitt von 5,30 Euro.



Eintrittspreise für Kinder um ein Vielfaches niedriger



Köln hat zwar die höchsten Eintrittspreise für Erwachsene, dafür aber auch die niedrigsten für Kinder: Gerade einmal einen Euro müssen Eltern für Kinder bis sechs Jahre bezahlen. 20 Kilometer weiter müssen Düsseldorfer Eltern ihren Kindern nur 90 Cent mehr mitgeben. Mit 1,90 Euro können Kinder bis 17 Jahre ihr Können auf dem Eis präsentieren. Zwei Euro werden für den Nachwuchs der Berliner, Duisburger und Augsburger fällig.



Keinen Unterschied zwischen Jung und Alt macht Aachen. Hier zahlen Kinder wie auch Erwachsene 7,50 Euro. Allerdings dürfen Kinder unter fünf Jahren kostenlos über das Eis gleiten.



Schlittschuh-Leihgebühren bundesweit auf ähnlichem Preisniveau



Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, muss in der gesamten Bundesrepublik nicht mehr als fünf Euro Leihgebühr zahlen. Die günstigsten Leihschuhe bieten die Betreiber der Bahnen in Leipzig und Gelsenkirchen mit jeweils drei Euro Gebühr.



Die gesamte Untersuchung mit weiteren, detaillierten Preisangaben ist hier zu finden https://www.netzsieger.de/ratgeber/kosten-fuer-das-schlittschuhlaufen



Über Netzsieger



Netzsieger steht für unabhängige Verbraucherberatung. Das Startup aus Berlin beschäftigt bereits mehr als 30 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Vergleichsportalen im deutschsprachigen Raum. Die erfahrenen Redakteure vergleichen die ganze Bandbreite moderner Produkte und Services - von Software über Versicherungen bis hin zu Elektro-Artikeln. Netzsieger informiert Verbraucher übersichtlich, prägnant und seriös. Ziel ist es, den Lesern die beste Entscheidungshilfe im Dschungel der Produkte und Angebote zu bieten. Mittlerweile begleiten die hochwertigen, umfangreichen Testberichte Millionen von Verbrauchern jährlich bei ihren individuellen Kaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehen jedem Interessenten dabei frei und kostenlos zur Verfügung.



OTS: Netzsieger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122186 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122186.rss2



Pressekontakt: Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | fon. +49.302759597312