Die Versuche einer nachhaltigen Bewegung über 1,3600 scheiterten mehrfach und so kam es im GBP/USD nun zu einer Abwärtskorrektur, nach dem der britische Bau PMI enttäuschend ausfiel. GBP/USD: Brexit Schlagzeilen ignoriert? Trotz der positiven Entwicklung an den europäischen Aktienmärkten, gibt das Paar einen Großteil seiner Gewinne ab und so findet ...

