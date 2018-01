München (ots) - Neues Jahr, neuer Rekord: 4,01 Millionen Zuschauer (Marktanteil 18,2 %) verfolgten gestern "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume im Vorabendprogramm des Ersten. Diese Reichweite markiert einen neuen Bestwert in der aktuellen Staffel. Beim 20- bis 59-jährigen Publikum erzielte die gestrige Ausgabe mit den Gästen Vanessa Mai und H.P. Baxxter einen Marktanteil von 12,5 %.



Am heutigen Mittwoch, 3. Januar 2018, treten in der Rateshow die Comedians Bülent Ceylan und Rick Kavanian mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton gegeneinander an.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



