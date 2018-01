McDonalds (WKN:865958) ist eine amerikanische Ikone, die Pionierarbeit in der Fast-Food-Industrie leistet und zu einer der bekanntesten Marken der Welt geworden ist. Die Aktionäre von McDonald's haben ebenfalls am Erfolg des Unternehmens teilgenommen, mit verlässlichen Dividendenerträgen und beeindruckenden Kurssteigerungen im Laufe der Zeit.



Doch für diejenigen, die gerne Zeichen des Vertrauens sehen möchten, war das 21. Jahrhundert für McDonald's eine Enttäuschung. Das Unternehmen hat seit 18 Jahren keinen Aktiensplit mehr durchgeführt, obwohl der Aktienkurs mittlerweile in einer Position ist, in der es zuvor relativ schnell einen solchen Schritt gemacht hätte. Wenden wir uns nun der Frage zu, wo McDonald's jetzt ...

