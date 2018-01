Der Brexit stellt Großbritannien vor große Herausforderungen. Jetzt liebäugeln die Briten scheinbar mit einem anderen Bündnis. Die wirtschaftlichen Folgen des EU-Austritts ausgleichen wird es allerdings auch nicht.

Nach dem Brexit ist vor der EU: Auf der Suche nach neuen Partnern rund um die Welt richtet Großbritannien seinen Blick jetzt in die Ferne: Man liebäugelt mit einem Beitritt zu der Transpazifischen Partnerschaft (TPP). Der für Handel zuständige Staatssekretär Greg Hands betonte in der "Financial Times", dass man sich bei derartigen Überlegungen nicht davon abschrecken lasse, dass andere Mitgliedsländer der Handelsbündnisses weit entfernt von Großbritannien lägen.

Zu den elf Mitgliedern, die sich im vergangenen Jahr nach siebenjährigen Verhandlungen auf TPP geeinigt hatten, zählen unter anderem Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Mexiko und Singapur. Großbritannien wäre das einzige Mitglied des Handelsbündnisses, das nicht im Pazifischen Ozean oder der Südchinesischen See liegt. Die USA hatten eigentlich auch beitreten ...

