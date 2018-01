PHILADELPHIA (USA), 3. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spark Therapeutics (NASDAQ:ONCE), ein voll integriertes Gentherapie-Unternehmen, das infrage stellt, dass genetische Krankheiten unvermeidbar sind, gab heute bekannt, dass Jeffrey D. Marrazzo, Chief Executive Officer von Spark Therapeutics, im Rahmen der 36. J.P. Morgan Healthcare Conference am Montag, 8. Januar 2018, um 15.00 Uhr pazifischer Zeit eine Präsentation im Hotel Westin St. Francis in San Francisco halten wird.

Ein Webcast der Präsentation wird live im Internet unter der Rubrik "Investors" auf der Website www.sparktx.com (http://www.sparktx.com/) verfügbar sein. Eine Aufzeichnung der Präsentation wird nach der Konferenz 90 Tage lang auf der Website zum Abruf bereitstehen.

Zudem wird Dr. Katherine A. High, President und Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung, weitere Präsentationen auf den folgenden Konferenzen halten:

"New Frontiers in Coagulation Medicine" zum Thema "Gentherapie bei Hämophilie: Klinische Praxis & Zukunftsperspektiven" am Donnerstag, 11. Januar, um 12.35 Uhr GMT im De Vere Beaumont Estate, Old Windsor, Großbritannien

"Phacilitate Cell & Gene Therapy World Conference" zum Thema "Die Lizenzierung von LUXTURNATM (voretigene neparvovec-rzyl)" am Dienstag, 23. Januar, um 9.15 Uhr Eastern Time (USA) im Hotel Hyatt Regency in Miami

Über Spark Therapeutics

Bei Spark Therapeutics, einem voll integrierten Unternehmen, das sich der Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von Gentherapien verschrieben hat, stellen wir die Unvermeidbarkeit genetisch bedingter Krankheiten wie Blindheit, Hämophilie und neurodegenerative Erkrankungen infrage. Wir haben unsere Technologie erfolgreich in der ersten von der FDA zugelassenen Gentherapie in den USA für eine genetische Erkrankung angewendet und haben derzeit drei Programme in klinischen Studien, darunter Produktkandidaten, die vielversprechende frühe Ergebnisse bei Patienten mit Hämophilie gezeigt haben. Bei Spark sehen wir den Weg in eine Welt, in der kein Leben durch eine genetische Krankheit eingeschränkt wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sparktx.com (http://www.sparktx.com/), und folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/spark_tx) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spark-therapeutics-inc).

Ansprechpartner für Investoren:

Ryan Asay

Ryan.asay@sparktx.com

+1 (215) 239-6424

Pressekontakt:

Monique da Silva

Monique.dasilva@sparktx.com

+1 (215) 282-7470

