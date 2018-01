Hamburg (ots) - Xavier de Maistre - weltweit erfolgreichster Solo-Harfenist - freut sich besonders, wenn er ein Publikum erreicht, das nicht dem typischen Klassik-Klientel entspricht: "Das ist so großartig, wenn ein Bodybuilder auf einmal zu Tränen gerührt der Musik zuhört", erzählt er in der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE (ab heute Januar im Handel). Oft sind es Menschen, die er bei seinen regelmäßigen Besuchen im Fitness-Studio kennenlernt. Sport ist ein wichtiger Ausgleich für den Musiker, der zugibt, auch auf sein Äußeres zu achten: "Ich liebe Schönheit", sagt der 44-Jährige, "in der Familie wurde ich manchmal damit aufgezogen, als oberflächlich bezeichnet."



De Maistre stammt aus altem französischen Adel, seine Vorfahren waren Philosophen, Staatsmänner und Naturwissenschaftler. Musikalisch tritt de Maistre allerdings als erster Spross der Familie hervor. Mit neun Jahren begann er, Harfenunterricht zu nehmen. "Jedes Mal, wenn wir in den Urlaub fuhren, wurde die Harfe mitgenommen," erzählt de Maistre, "auch zum Campen".



