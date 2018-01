Die Notenbanken in Dänemark und der Schweiz können sich dem Einfluss des Euro-Raums nicht entziehen. Sie gehen auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Problem um, aber beide geraten mit den Zinsen tief ins Minus.

Lars Rohde hat es beneidenswert einfach. Der Chef der dänischen Notenbank muss sich nicht mit Inflationszielen herumschlagen. Er braucht weder die dänische Konjunktur noch den Arbeitsmarkt in aller Tiefe zu analysieren. Denn er sagt: "In Dänemark hat die Geldpolitik nur ein einziges Ziel, und das ist, die Anbindung an den Euro aufrecht zu erhalten." Diese Tradition gibt es seit 35 Jahren, und niemand stellt sie infrage. Vor dem Euro war die D-Mark der Anker für die Krone.

Es gibt keine offizielle Definition, wie eng die Anbindung sein soll. Meist schwankt der Kurs um 7,43 und 7,44 Kronen für einen Euro, ganz selten ging es in den vergangenen zehn Jahren höher auf rund 7,47 Kronen je Euro.

Klar ist: Wenn sich der Währungskurs verschiebt, dann wird die Notenbank sofort aktiv. Und wie Rohde deutlich macht, hat er unbegrenzte Möglichkeiten, den Kurs stabil zu halten. Wenn die Krone abzuschmieren droht, kauft er seine eigene Währung. Wenn das zu sehr die Devisenvorräte aufzehrt, kann er die Zinsen theoretisch unbegrenzt erhöhen. Umgekehrt: Wenn die Krone zu stark wird, kann er mit den Zinsen zwar nicht beliebig nach unten gehen. Aber er kann unbegrenzt Kronen schöpfen, Geld drucken sozusagen, und auf den Markt werfen.

Doch der Preis, den Kurs stabil zu halten, ist hoch. So liegt der Einlagenzins der dänischen Notenbank bei minus 0,65 Prozent, und damit noch niedriger als der der EZB mit minus 0,4 Prozent. Zuvor waren die Dänen sogar bei minus 0,75 Prozent. Nur so können ...

