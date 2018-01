Das Unternehmen LR Health Beauty mit Sitz in Ahlen hat seit über 20 Jahren Expertise in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln. Um sich noch stärker an den Bedürfnissen der Verbraucher zu orientieren, hat das Network-Marketing-Unternehmen deutlich in den Gesundheitsbereich investiert und mit der neuen Health-Marke LR Lifetakt ein modernes Gesundheitsmanagement konzipiert. Diese wird sukzessive in den Ländern, in denen LR aktiv ist, eingeführt.

Der Health-Bereich ist einer der Hauptwachstumstreiber bei LR. "Insgesamt ist der Markt für innovative Gesundheitskonzepte europaweit extrem gewachsen. Immer mehr Menschen nehmen ihre Gesundheit proaktiv selbst in die Hand. Mit unserer neuen starken Marke LR Lifetakt sind wir für diese Menschen ein kompetenter Partner getreu unserem Motto ,More quality for your life'", so Dr. Thomas Stoffmehl, CEO von LR Health Beauty.

Unter dem Dach LR Lifetakt werden hochwertige Nahrungsergänzungs- und Mahlzeitenersatzprodukte gebündelt. Diese wurden von Experten zu sechs Komplettlösungen zusammengestellt, die die größten Nachfragen auf dem Gesundheitsmarkt abdecken: Nährstoffversorgung für jeden Tag, Vitalität in jedem Alter, Gewichtsmanagement, Leistungsstärke, saisonale Unterstützung und Bewegungsfreiheit. LR verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Die Lösungen basieren auf einem neu entwickelten Drei-Säulen-System: eine Basis- Lösung, individuelle Aufbauprodukte sowie ergänzende Experten-Tipps zu Ernährung und Lebenswandel. Das dazugehörige maßgeschneiderte Verkaufskonzept unterstützt die Vertriebspartner bestmöglich bei ihren Kundengesprächen und damit beim erfolgreichen Geschäftsaufbau.

Bei den Produkten legt LR höchsten Wert auf Qualität. In Ahlen hat das Unternehmen gerade die die modernste Produktionsstätte für Aloe Vera-Erzeugnisse in Europa gebaut. Ab Februar 2018 werden die LR Aloe Vera Drinking-Gele in der eigenen Produktion in Ahlen hergestellt. Diese sind ein wichtiger Bestandteil der LR Lifetakt Komplettlösungen. "Aloe Vera-Produkte gehören zu den Kernkompetenzen von LR. Seit 2002 haben wir mehr als 55 Millionen Liter Aloe Via Drinking-Gele verkauft. Mit der Produktionsstätte stärken wir unseren Anspruch Produkte ,Made in Germany'", so Dr. Thomas Stoffmehl.

Unter dem Motto "More quality for your life." produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. Im Duftsegment arbeitet das 1985 gegründete Unternehmen mit Prominenten wie Guido Maria Kretschmer, Karolina Kurkova und Bruce Willis zusammen. LR ist mit 1.200 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa. Die starke Marktposition von LR basiert vor allem auf der qualitativ hochwertigen Produktpalette und dem attraktiven, in der Branche beispielhaften Vergütungs- und Weiterbildungskonzept für die Vertriebspartner. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt LR zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

