Die Nordex-Gruppe installierte bislang eine Windenergie-Leistung von mehr als 21 Gigawatt in über 25 Märkten. Das Rostocker Unternehmen beschäftigt rund 5000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Nordex konzentriert sich dabei auf Onshore-Turbinen mit 1,5 bis 4,5 Megawatt, die ausgelegt sind auf die Anforderungen von Ländern mit begrenzten Flächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten. An der Börse herrschte bei Nordex jedoch im letzten Jahr eine Flaute, die Aktie verlor mehr als die Hälfte ihres Wertes und notierte im Tief nur noch knapp über 7 Euro. Mitte November setzte aber die Gegenbewegung ein. Seitdem stiegen die Notierungen wieder deutlich an und befinden sich vor der Rückkehr in den zweistelligen Bereich knapp unter 10 Euro.

Die gute Stimmung an der Börse wurde von guten Nachrichten getragen. Im Dezember hatte die Nordex-Gruppe zahlreiche Aufträge erhalten: für die Erneuerung eines der ältesten spanischen Windparks, El Cabrito, mit zwölf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...