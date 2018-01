Die beeindruckende Rallye der Technologiewerte in den USA sorgt heute auch wieder für eine stärkere Nachfrage nach deutschen Aktien. So kletterte der DAX zunächst über die Marke von 12.900 Punkten. Die Aktien von Grenke sind nach einem starken vierten Quartal sehr gefragt. Die Papiere von Brenntag leiden unter einem Analystenkommentar der Credit Suisse. Nun warten die Anleger mit Spannung auf das Fed-Protokoll am Abend. Holger Scholze berichtet.