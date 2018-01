03.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Union Investment (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Das Jahr 2017 werden viele Anleger in guter Erinnerung behalten, allen Unsicherheiten zum Trotz. Vor allem an den Aktienmärkten ging es aufwärts, bis hin zu neuen Allzeithochs in Deutschland und den USA. Aber bleibt es dabei? Oder steht uns - zehn Jahre nach dem Kollaps der US-Investmentbank Lehman - ein Umschwung bevor? Es gibt sehr gute Gründe, optimistisch in das neue Jahr zu blicken. Hauptgrund dafür ist die brummende Weltwirtschaft. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die...

Den vollständigen Artikel lesen ...