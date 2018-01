Das Weihnachtsgeschäft lief für den britischen Modehändler Next unerwartet stark. Trotz der trüben Konsumstimmung im Land erhöht das Unternehmen daher seine Gewinnprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Der britische Modehändler Next trotzt der gedämpften Konsumstimmung auf dem Heimatmarkt. Nach einem überraschend starken Weihnachtsgeschäft hob das Unternehmen seine Gewinnprognose an. So erwartet das Management nach Angaben vom Mittwoch nun einen Vorsteuergewinn von 725 Millionen Pfund (816 Millionen Euro) im ablaufenden Geschäftsjahr ...

