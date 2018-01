IRW-PRESS: CannaRoyalty Corp.: Alta Supply und Vista erhalten vorläufige kalifornische Cannabisvertriebslizenzen

Ottawa (Kanada), 3. Januar 2018. CannaRoyalty Corp. (CSE: CRZ, OTCQX: CNNRF) (CannaRoyalty oder das Unternehmen) meldete heute, dass Alta Supply Inc. (Alta Supply) am 2. Januar 2018 eine vorläufige Cannabisvertriebslizenz (Temporary Cannabis Distribution License) des Typs 11 (Medizinisch) (Type 11 - Medical) erteilt wurde. Vista Distribution Inc. (Vista), ein Vertriebsunternehmen aus Oakland, das sich zu 49 Prozent im Besitz von Alta Supply befindet, wurde eine Vertriebslizenz derselben Klasse erteilt (gemeinsam die Lizenzen). Diese Lizenzen ermöglichen es Alta Supply und Vista, durch Einrichtungen in Oakland (Kalifornien) im kalifornischen Cannabisvertrieb tätig zu sein. Alta Supply ist ein Vertriebshändler der Vaporizer- und Schokoladeprodukte Bhang sowie von Produkten von über einem Dutzend anderer renommierter Cannabisunternehmen in ganz Kalifornien. Wie bereits am 28. November 2017 gemeldet, hat CannaRoyalty eine verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme von Alta Supply unterzeichnet.

Der Vertrieb wird im Jahr 2018 ein zunehmend wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungskette sein, wenn Kalifornien sich zu einem vollwertigen Cannabismarkt für Freizeitanwendungen (für Erwachsene) entwickelt., sagte Marc Lustig, CEO von CannaRoyalty. Abgesehen vom raschen Wachstum, das im Allgemeinen für den kalifornischen Markt erwartet wird, werden ab 1. Juli auch Regulierungen umgesetzt, denen zufolge alle Verkäufe von Cannabisprodukten über einen lizenzierten Vertriebshändler wie Alta Supply durchgeführt werden können. CannaRoyalty verfügt durch seine Beteiligungsunternehmen über einen hervorragenden Zugang zu Lizenzen des Bundesstaats Kalifornien und angesichts der Umsetzung zahlreicher Möglichkeiten freuen wir uns auf ein aufregendes Jahr für das Unternehmen und dessen Aktionäre.

Mit CannaRoyalty verbundene Unternehmen haben zahlreiche Lizenzanträge in Kalifornien eingereicht. Einige Höhepunkte hinsichtlich dieser Unternehmen und Anträge finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens mit dem Titel CannaRoyalty begrüßt den Übergang Kaliforniens zu einem vollwertigen Cannabismarkt für Freizeitanwendungen (für Erwachsene) mit dem umfassendsten Zugang zu kalifornischen staatlichen Lizenzen auf dem öffentlichen Markt (https://goo.gl/8nUZnU)vom 2. Januar 2018.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die sich auf spezifische Faktoren beziehen, wie sie hier bzw. anderweitig in den bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde regelmäßig eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Die in dieser Pressemeldung verwendeten Begriffe wie z.B. werden, könnten, planen, schätzen, erwarten, beabsichtigen, möglicherweise, potenziell, glauben, sollte und ähnliche Ausdrücke sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem auch Aussagen zählen, in denen die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Wahrnehmung neuer Geschäftschancen und des zukünftigen Unternehmenswachstums zum Ausdruck kommen sowie Aussagen, die auf Tatsachen beruhen.

CannaRoyalty hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dazu zählen unter anderem auch folgende Faktoren: Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen; Veranlagung in Zielfirmen oder -projekte, die noch über keine bzw. eine nur kurze Firmenchronik verfügen und sich Geschäftsaktivitäten widmen, die derzeit nach den US-Bundesgesetzen als illegal gelten; Gesetzesänderungen; eine relativ kurze Betriebshistorie; Abhängigkeit von Führungskräften; zusätzlicher Finanzbedarf; Wettbewerb; Markthindernisse und staatliche Übernahmen wegen mangelnder Konsistenz der öffentlichen Meinung und Wahrnehmung in Bezug auf Marihuana für medizinische Zwecke bzw. Genussmittelzwecke; sowie Änderungen auf regulatorischer oder politischer Ebene.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen oder dass sich die Erwartungen oder Schätzungen der Unternehmensführung in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse tatsächlich erfüllen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten könnten sich die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden.

Den Lesern wird angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. CannaRoyalty hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. CannaRoyalty übernimmt keinerlei Haftung für Informationen, die von anderen hier erwähnten Unternehmen veröffentlicht werden.

