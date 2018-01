Noch aber ist die Sache mit dem Ausbruch und daraus folgendem Kaufsignal nicht vollends in trockenen Tüchern. Denn die Hürde von 24,29 Euro muss noch mindestens per Tagesschlusskurs bestätigt werden - besser sogar per Wochenschlusskurs. Denn ohne diesen Schritt bleibt die Aktie des Stahlkochers kurzzeitig noch anfällig für eine mehrtägige Korrektur. Eine ausgedehnte Beobachtung des Wertes bleibt in den kommenden Stunden für eine klare Investmententscheidung unerlässlich. Positiv zu bewerten bleibt aber der bereits vollzogene Sprung über die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200, die sich derzeit um 23,52 Euro bewegen ...

