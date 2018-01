Schulte-Schlagbaum AG: Aufsichtsrat der Schulte-Schlagbaum AG verlängert Vertrag mit Vorstand Peter Pongratz vorzeitig bis 2022

DGAP-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Personalie Schulte-Schlagbaum AG: Aufsichtsrat der Schulte-Schlagbaum AG verlängert Vertrag mit Vorstand Peter Pongratz vorzeitig bis 2022 03.01.2018 / 12:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Meldung vom 03.01.2018

Aufsichtsrat der Schulte-Schlagbaum AG verlängert Vertrag mit Vorstand Peter Pongratz vorzeitig bis 2022

Der Aufsichtsrat der Schulte-Schlagbaum AG hat in seiner ordentlichen Sitzung am Freitag, den 15. Dezember 2017 die vorzeitige Verlängerung des 2018 auslaufenden Vertrags von Vorstand Peter Pongratz beschlossen. Mit der Unterzeichnung des Vertrags ist die Zusammenarbeit bis zur weiteren Bestellung am 31.12.2022 fixiert.

Peter Pongratz begann seine Tätigkeit als Vorstand der Schulte-Schlagbaum AG am 01. September 2014. Mit der Vertragsverlängerung bestätigt der Aufsichtsrat das erfolgreiche Management des Vorstands und sichert so die Kontinuität in der Unternehmensführung der Schulte-Schlagbaum Gruppe. "Für den weiteren Ausbau des Geschäfts der Aktiengesellschaft hat der Aufsichtsrat dem Vorstand durch die vorzeitige Wiederbestellung sein vollstes Vertrauen ausgesprochen", so der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Günter Hopfgarten.

Kontakt: Uwe Röntgen Kaufmännische Leitung Tel: 02051/2086-154 E-Mail: uwe.roentgen@sag-schlagbaum.com

