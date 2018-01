Der britische Reisekonzern Thomas Cook kommt bei Air Berlin doch noch zum Zug: Die Condor-Mutter kauft der Pleite-Airline die Fluglizenz ab - und will damit den eigenen Ferienflieger stärken.

Die insolvente Air Berlin hat Geschäftsanteile an den Reisekonzern Thomas Cook verkauft. Cook übernehme die Tochter Air Berlin Aviation, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Der Gläubigerausschuss habe dem Verkauf der in Gründung befindlichen Fluglizenz (AOC) bereits zugestimmt.

Die Gesellschaft befindet sich noch in Gründung und besitzt bislang keine eigenen Flugzeuge. Sie soll aber in Kürze eine Genehmigung für den Flugbetrieb (AOC) erhalten und sechs Flugzeuge an den Start bringen, die bereits im Sommerflugplan für die deutsche ...

