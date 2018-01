Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch schwungvoll und mit klaren Avancen ins neue Börsenjahr gestartet. Die Kurse bröckelten in der Folge aber wieder ab und der SMI kam von den Höchstständen aus der ersten Handelsstunde klar zurück. Vor allem die schwachen Nestlé sorgen dafür, dass das Plus des Gesamtmarktes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...