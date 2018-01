Der erste Handelstag an der Wall Street im Jahr 2018 verlief sehr gut für die US-Aktien, da am Dienstag neue Allzeithochs verzeichnet wurden. Die US-Indizes steigen auch am Mittwoch weiter an, wobei der US500 (zugrundeliegender S&P500-Future) die 2.700 Punkte-Marke testet. Dieser Markt hat in einem Jahr fast 20% an Wert gewonnen. Bullen finden bei 2.670 Punkte die nächste wichtige Unterstützung.

