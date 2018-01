Das überaus starke Immobilienjahr 2017 hat den Honorar-Umsatz von Marktführer Remax um 12,5 Prozent gegenüber 2016 steigen lassen. Am deutlichsten war das Plus in Wien, der Steiermark, Tirol und Salzburg. "Erstmals wurden über 10.000 Transaktionsseiten mit einem Immobilienwert von beinahe 1,45 Mrd. Euro begleitet", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...