FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,19 Prozent auf 161,65 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um drei Basispunkte auf 0,43 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Nach den Kursverlusten zum Jahresauftakt hat sich der Bund-Future etwas erholt. Aufgrund jüngster Aussagen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB), die auf ein Auslaufen des Anleihekaufprogramms in diesem Jahr hindeuten, waren die Kurse am Dienstag noch deutlich unter Druck geraten.

So hat Österreichs Notenbankchef Ewald Nowotny ein möglichst baldiges Ende der EZB-Anleihekäufe gefordert. "Wenn die Wirtschaft weiter so gut läuft, könnten wir das Anleihekaufprogramm 2018 auslaufen lassen", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Zuletzt hatten die EZB-Direktoriumsmitglieder, Benoit Coeure und Yves Mersch, ebenfalls Signale gegen eine erneute Ausweitung der Anleihekäufe gegeben.

In der Eurozone wurden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Nachmittag könnten in den USA der Einkaufsmangerindex ISM für die Industrie den Markt bewegen. Er gilt als wichtigster konjunktureller Frühindikator in den USA. Zudem stehen noch Zahlen zu den Bauausgaben auf dem Kalender. Am Abend wird die US-Notenbank ihr Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung veröffentlichen./jsl/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0096 2018-01-03/12:52