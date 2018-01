Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch schwungvoll und mit klaren Avancen ins neue Börsenjahr gestartet. Die Kurse bröckelten in der Folge aber wieder ab und der SMI kam von den Höchstständen aus der ersten Handelsstunde klar zurück. Vor allem die schwachen Nestlé sorgen dafür, dass das Plus des Gesamtmarktes nur mehr moderat ausfällt. Gleichwohl zeichnet sich nach den zwei schwächeren Handelstagen zum Schluss des starken Vorjahres ein gelungener Start ins neue Börsenjahr ab.

Für die kurze Neujahrswoche wird in Marktkreisen insgesamt noch mit einem ruhigen Handelsauftakt gerechnet, da viele Marktteilnehmer noch in den Ferien weilen. Für etwas Spannung ist indes bereits mit der für heute nach Börsenschluss in Europa geplanten Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank vom Dezember gesorgt. Von den sogenannten "Fed Minutes" erhoffen sich die Börsianer Aufschluss über den für 2018 zu erwartenden geldpolitischen Kurs des Fed.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.45 Uhr 0,24% höher bei 9'404,76 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,54% auf 1'526,1 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,31% auf 10'785,19 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln legen 24 zu und 6 geben nach.

Nach der fulminanten Rally an den Aktienmärkten im vergangenen Jahr stelle sich derzeit die Frage, ob die Finanzmärkte nicht etwas gar viel Optimismus in den Kursen einpreisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...