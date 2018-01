Die Goldbestände der Deutschen Börse waren am Jahresende auf einem Höchststand. 50 Prozent mehr Gold lagerten im Gegensatz zum Vorjahr in den Tresoren in Frankfurt. Das Edelmetall gilt immer mehr als sichere Anlage.

Die rasante Nachfrage hat die Goldbestände der Deutschen Börse 2017 auf einen Höchststand getrieben. Zum Jahresende lagerten gut 175 Tonnen des Edelmetalls in den Tresoren des Unternehmens in Frankfurt, wie die Deutsche Börse am Mittwoch mitteilte. Das waren fast 50 Prozent mehr als zum Jahresende 2016, als die Goldbestände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...