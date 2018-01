Asiatische Aktien stiegen aufgrund von Zuwächsen an der Wall Street DAX® (DE30 in der xStation 5) bildet an unterer Grenze der Konsolidierung eine Pin-Bar-Kerzenformation Volkswagen-Aktie (VOW.DE) profitiert von Aufstufung durch Intermonte Securities

Zusammenfassung:An der Wall Street führte der erste Handelstag des Jahres bei den Indizes zu neuen Höchstständen, die vor allem von Aktien aus dem Technologiesektor getrieben wurden. Die asiatischen Aktienmärkte folgten dieser Entwicklung und knüpften an die gestrigen Gewinne an. Auch die europäischen Aktien stiegen bei der Eröffnung zum ersten Mal innerhalb von vier Tagen nach der Umsetzung der MiFID II-Regelung, die Gewinne konnten allerdings nur teilweise gehalten werden.

Der DE30 bildet an der unteren Grenze der jüngsten Konsolidierung eine Pin-Bar-Kerzenformation aus - dies könnte möglicherweise auf eine Rückkehr der Bullen hindeuten. Quelle: xStation 5 Bei einem Blick auf den DE30-Tageschart ist zu erkennen, dass der Kurs in den Bereich der jüngsten Konsolidierung zurückgekehrt ist. Darüber hinaus bildete der Leitindex an ...

