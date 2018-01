BERLIN (Dow Jones)--Vor den Sondierungen über eine Fortsetzung der großen Koalition hat der deutsche Städte- und Gemeindebund Union und SPD eine saftige Geldforderung auf den Tisch gelegt. "Wir stellen uns 10 Milliarden Euro (pro Jahr) in zehn Jahren vor", forderte Verbandsgeschäftsführer Gerd Landsberg in Berlin.

In vielen Städten und Gemeinden seien Straßen Holperpisten und Schulen oftmals mehr Baracken denn ordentliche Gebäude. "Dafür haben die Bürger kein Verständnis", meinte Landsberg. Er bezifferte den Investitionsrückstau in Städten und Dörfern auf insgesamt 126 Milliarden Euro. Um mehr Gelder auch wirklich verbauen zu können, forderte er eine Vereinfachung der Rechtslage. Vorhaben von übergeordnetem Interesse müssten bei Planung, Ausschreibung und Naturschutzauflagen Vorfahrt bekommen.

Damit der Bund überhaupt mehr Mittel bereitstellen darf, müsste zuvor das Grundgesetz geändert und das Kooperationsverbot zwischen Bundes- und Landesebene gelockert werden. Viele Bundesländer haben jedoch Bedenken, weil sie zu viel Einflussnahme aus Berlin befürchten. Ohne ihre Zustimmung kann die Verfassung nicht umgeschrieben werden. Die SPD will in den Sondierungen das Kooperationsverbot kippen, um Milliarden an die Kämmerer zu verteilen. CSU-Chef Horst Seehofer will an der gültigen Rechtslage hingegen nicht rütteln.

Der Städte- und Gemeindebund verlangte neben der jährlichen Geldspritze eine landesweite Strategie für den Ausbau von Glasfaserleitungen für schnelles Internet. Deutschland müsse in den kommenden zehn Jahren seinen Rückstand aufholen und in der gesamten Republik neue Stränge verlegen. Der Verband der kleinen und mittleren Städte schlägt deshalb vor, den Glasfaserstandard als eine Art Grundversorgung in das Telekommunikationsgesetz zu schreiben. Dadurch könnten leichter Fördergelder in den Ausbau fließen ohne gegen das EU-Wettbewerbsrecht zu verstoßen.

January 03, 2018

