Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat einen wirtschaftspolitischen Neustart in Deutschland verlangt und in diesem Kontext unter anderem einen kommunalen Schuldentilgungsfonds vorgeschlagen, für den die bestehende Flüchtlingsrücklage genutzt werden soll.

"Die nächste Bundesregierung sollte die Schwerpunkte der Wirtschaftspolitik deutlich verschieben - sowohl in Deutschland als auch in Europa", sagte der wissenschaftliche IMK-Direktor Gustav Horn bei einer Pressekonferenz. Er forderte, die öffentlichen Investitionen in Deutschland müssten dauerhaft erhöht werden.

Um immer noch bestehende Investitionshürden bei den Kommunen abzubauen, sollten nach der Empfehlung des gewerkschaftsnahen Instituts besonders stark verschuldete Städte und Gemeinden über einen Tilgungsfonds für Altschulden über mindestens knapp 20 Milliarden Euro teilentschuldet werden. Kurzfristig könne dafür die Flüchtlingsrücklage von 18,5 Milliarden Euro genutzt werden, schlug das IMK vor. Die Entschuldungshilfe müsse allerdings auch "darüber hinaus angelegt sein". Zudem müssten Bund und Länder die Kommunen noch stärker bei den Sozialausgaben entlasten.

Investitionen statt Soli-Abbau

Die Forscher stellten "eine zunehmend widersprüchliche Situation" in Deutschland fest. Einerseits prognostizierten sie für 2018 ein Wachstum von 2,3 Prozent und einen gesamtstaatlichen Budgetüberschuss von gut 45 Milliarden Euro. Andererseits sahen sie angesichts eines großen öffentlichen Investitionsstaus bei Infrastruktur, Bildung und Personal "die erste Priorität weiterhin bei Investitionen", die schrittweise deutlich erhöht werden müssten, und weniger bei Steuersenkungen.

Deshalb wandten sie sich gegen eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags, die mit Ausfällen von jährlich 20 Milliarden Euro nicht nur teuer wäre, sondern nach ihren Berechnungen auch zu knapp 80 Prozent dem einkommensstärksten Fünftel der Haushalte zugutekäme. Vielmehr soll der Soli deshalb laut den Forschern zunächst aufkommensneutral in den Einkommensteuertarif integriert werden, um in einem zweiten Schritt dann gezielt niedrige und mittlere Einkommen zu entlasten.

Für Europa verlangte Horn eine Abkehr von einer einseitigen Konsolidierung der Staatsfinanzen. Die EU müsse sich künftig glaubwürdig auch auf eine möglichst hohe und stabile Beschäftigung, eine fairere Verteilung der Einkommen, auf ökologische Zielsetzungen sowie die Wahrung eines außenwirtschaftlichen Gleichgewichts als "gleichrangige Ziele" verständigen, so die Forscher. Sie plädierten auch für eine "zentrale fiskalpolitische Instanz" in der EU und eine Umwandlung des Europäischen Stabilisierungsmechanismus (ESM) in einen Währungsfonds.

In der schwierigen Regierungsbildung in Deutschland sah Horn ein Symptom für eine grundlegende Veränderung der politischen Gegebenheiten. An diese müsse man sich gewöhnen. "Wir gehen insgesamt in instabilere Verhältnisse", stellte der Direktor des IMK fest.

January 03, 2018 07:00 ET (12:00 GMT)

