Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen Neujahr geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.698,30 +0,20% +0,83% Euro-Stoxx-50 3.496,67 +0,19% -0,21% Stoxx-50 3.170,80 +0,13% -0,22% DAX 12.927,85 +0,44% +0,08% FTSE 7.651,65 +0,05% -0,47% CAC 5.309,32 +0,39% -0,06% Nikkei-225 0,00 0% 0% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,68 +35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,68 60,37 +0,5% 0,31 +0,4% Brent/ICE 66,86 66,57 +0,4% 0,29 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.316,18 1.318,05 -0,1% -1,87 +1,0% Silber (Spot) 17,13 17,18 -0,3% -0,05 +1,2% Platin (Spot) 947,50 945,00 +0,3% +2,50 +1,9% Kupfer-Future 3,24 3,27 -0,8% -0,03 -1,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Erneut mit Gewinnen dürfte die Wall Street am Mittwoch starten, wobei der Dow-Jones-Index in Richtung neues Alltzeithoch laufen könnte. Die freundliche Stimmung in den USA setzt sich damit ins neue Jahr fort, auch in Asien bestimmten die Käufer das Geschehen. Am Mittwoch legen sogar die in jüngster Zeit zurückgebliebenen europäischen Aktien zu, gestützt vom nachgebenden Euro. Im Blick in den USA steht das Fed-Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung, von dem sich Teilnehmer Fingerzeige zur Zahl der Zinserhöhungen 2018 erhoffen. Daneben könnten die Anleger im Vorfeld der Dezember-Arbeitsmarktdaten am Freitag noch etwas die Luft anhalten. Die übliche Vorab-Indikation durch den ADP-Bericht ist wegen Neujahr auf den Donnerstag verschoben worden. Der Kurs des Biotech-Unternehmens Trevena springt vorbörslich um gut 23 Prozent nach oben, nachdem die US-Gesundheitsbehörde zugesagt hatte, die Zulassung eines Schmerzmittels des Unternehmens zu prüfen. Das Mittel mit Namen Olinvo soll ähnlich wirksam sein wie Opioide, doch ohne deren negative Nebenwirkungen. Wegen der in den USA um sich greifenden Opioid-Sucht hatte US-Präsident Donald Trump im Oktober den nationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Mit einem Rücksetzer dürfte die Moneygram-Aktie auf das Scheitern der Fusion mit Ant Financial reagieren. Wegen Bedenken zur nationalen Sicherheit habe der zuständige Ausschuss für ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten (Committee on Foreign Investments in the US - CFIUS) die Transaktion nicht genehmigt, teilten Moneygram und Ant Financial mit. Aktien von Chipherstellern, die am Vortag die Gewinner an den US-Börsen angeführt hatten, könnten ihre Gewinne ausbauen. Sie hatten von einem Bericht des Branchenverbands Semiconductor Industry Association profitiert, laut dem der weltweite Umsatz mit Chips im November um 21,5 Prozent auf 37,7 Milliarden Dollar gestiegen ist. Advanced Micro Devices legen vorbörslich um weitere 1,6 Prozent zu. Nvidia bauten ihr Plus ebenfalls um 1,6 Prozent aus.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 58,2 Punkte 16:00 Bauausgaben November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa notieren im Plus. Nachdem am Vortag noch der feste Euro belastet hat, tendiert er zur Wochenmitte etwas leichter. Teilnehmer verweisen in diesem Zusammenhang auf die Veröffentlichung des Protokolls der Dezember-Sitzung der US-Notenbank am Abend, die dem Greenback etwas Rückendeckung liefern könnte. Next reagieren mit einem Plus von 7 Prozent auf das besser als erwartet gelaufene Weihnachtsgeschäft und die Prognoseerhöhung für 2018. Im Fahrwasser geht es für Marks & Spencer um 1,5 Prozent nach oben und für Sainsbury um 1 Prozent. Der Sektor der europäischen Einzelhändler gehört mit einem Plus von 0,9 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Der Versicherungssektor hinkt mit stagnierenden Kursen der Entwicklung in Europa hinterher. Von Skepsis gegenüber Rückversicherern sprechen Händler. "Die Aussagen aus den USA zur Erneuerungsrunde sind nicht gut", sagt ein Händler. Denn die Hoffnungen auf steigende Prämien wegen zahlreicher Naturkatastrophen 2017 schienen sich nicht zu materialisieren. Hannover Rück fallen um 0,6 Prozent, Munich Re notieren unverändert. Gut kommen die Angaben zum Neugeschäft bei Grenke im Jahr 2017 an. Die Titel steigen um 4,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.20 Uhr Di, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,2016 -0,18% 1,2037 1,2053 +0,0% EUR/JPY 134,85 -0,33% 135,30 135,19 -0,3% EUR/CHF 1,1731 +0,16% 1,1712 1,1707 +0,2% EUR/GBP 0,8860 +0,02% 0,8858 1,1273 -0,4% USD/JPY 112,24 -0,13% 112,38 112,17 -0,4% GBP/USD 1,3563 -0,19% 1,3589 1,3586 +0,4% Bitcoin BTC/USD 15.023,62 +0,26% 15.593,34 13.954,13 4,59

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Auch am Mittwoch herrschte an den Börsen in Ostasien überwiegend gute Stimmung. Zu verdanken war dies den positiven Vorgaben aus den USA, wo besonders die Technologiewerte kräftig zugelegt hatten. Die Anleger setzten auf steigende Unternehmensgewinne, sagte Shane Chanel, Anlageberater bei ASR Wealth Advisers. Angeführt wurden die Märkte der Region erneut von Schanghai. Der Vermögensverwalter Blackrock bleibt mit Blick auf den chinesischen Aktienmarkt positiv gestimmt und favorisiert Aktien aus den Branchen Hightech, Konsum sowie Zement. Letztere waren am Mittwoch gesucht, ebenso wie Immobilienwerte. Auf Neuseeland und den Philippinen erreichten die Indizes neue Rekordstände. Technologiewerte profitierten von einem Bericht des US-Branchenverbands Semiconductor Industry Association (SIA), laut dem der weltweite Umsatz mit Computerchips im November um 21,5 Prozent auf 37,7 Milliarden Dollar gestiegen sei. Der stärkste Zuwachs wurde dabei auf dem amerikanischen Kontinent mit einem Anstieg um 40,2 Prozent auf 8,77 Milliarden Dollar verzeichnet. Der größte Markt war aber China mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Dollar, was im Vorjahresvergleich einer Steigerung um 18,5 Prozent entsprach. In Reaktion auf die Daten sprang der Philadelphia Semiconductor Index um 2,8 Prozent nach oben. In Seoul verbesserten sich Samsung Electronics um 1,2 Prozent. An der Börse auf Taiwan stiegen Taiwan Semiconductor Manufacturing um 1,9 Prozent. Bei den am Vortag stark gesuchten Apple-Zulieferern Hon Hai und Largan Precision wurden jedoch Gewinne mitgenommen, obwohl sich die Apple-Aktie am Dienstag kräftig erholt hatte. An der Börse in Sydney verbuchten die Aktien der Bergbaukonzerne Rio Tinto und BHP Billiton Kursgewinne von 2,2 und 1,7 Prozent. Aktien der Segmente Konsum und Gesundheit standen jedoch unter Druck.

CREDIT

Weiter leicht eingeengt zeigen sich am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Angesichts des sehr geringen Liquidität solle dies aber nicht überbewertet werden, heißt es am Markt. Als größtes Risiko für die Kreditmärkte machen die Analysten von CreditSights mögliche weitere Aufwärtsrevisionen beim Wirtschaftswachstum aus. Denn dies könnte bei Euro-denominierten Bonds zur Erwartung schnellerer Zinsschritte durch die EZB führen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens Gamesa erhält Auftrag über 125 Windenergieanlagen

Der Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa hat einen Großauftrag in Ägypten an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es in dem Land 125 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 262 Megawatt installieren. Auftraggeber ist ein Konsortium aus dem französischen Energiekonzern Engie, den japanischen Versorgern Toyota Tsusho und Eurus Energy sowie der ägyptischen Baufirma Orascom Construction.

Neugeschäft bei Grenke übertrifft 2017 Prognosen

Der Leasinganbieter Grenke hat seine Jahresprognosen für das Neugeschäft im Leasing und Factoring im vergangenen Jahr übertroffen. Das Neugeschäft des im SDAX notierten Unternehmens wuchs insgesamt um 24,1 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro und erreichte damit einen neuen Spitzenwert. Der internationale Anteil am Neugeschäft stieg von 71,7 Prozent im Vorjahr auf 75,2 Prozent.

Akzo Nobel ernennt Renier Vree als CFO der Sparte Spezialchemie

Akzo Nobel erhält einen neuen Finanzchef für den Bereich Spezialchemie. Renier Vree wird die Position ab dem 1. März übernehmen. Er ist aktuell CFO der Arcadis NV, bei der er auch Mitglied des Vorstands ist. Zuvor war er mehr als 20 Jahre bei Philips NV, zuletzt als Finanzvorstand des Bereichs Beleuchtung.

Next-Kurs profitiert von gutem Weihnachtsgeschäft und erhöhter Prognose

Die Aktie des britischen Einzelhandelskonzerns Next reagiert mit einem Plus von 8,8 Prozent auf das besser als erwartet gelaufene Weihnachtsgeschäft und die Prognoseerhöhung für 2018. Next berichtete für die Zeit November bis Ende Dezember von einem Anstieg der sogenannten "Full Price Sales" um 1,5 Prozent, während die Konsensprognose auf einen Rückgang um 0,5 Prozent gelautet und auch das Unternehmen selbst ein Minus von 0,3 Prozent im Aussicht gestellt hatte.

FDA erteilt Novartis-Brustkrebsarznei Sonderstatus

