Frankfurt - Im November liefen die US-Renditen zumeist seitwärts, der US-Dollar tendierte schwächer, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniWirtschaftsAspirant (ISIN LU0252123129/ WKN A0JLXV).Emerging Markets (EM)-Währungen wie der Malaysische Ringgit, der Südafrikanische Rand und der Polnische Zloty hätten um etwas mehr als 3 Prozent aufgewertet. Der J.P. Morgan ELMI+-Index habe in US-Dollar (unhedged) 1,7 Prozent zugelegt, in Euro (unhedged) sei ein leichtes Minus von 0,4 Prozent zu verzeichnen gewesen. Das Geschehen sei vor allem von einzelnen Länderereignissen aus Südafrika, Mexiko oder der Türkei geprägt gewesen. Schwach tendiert habe aufgrund der politischen Unsicherheiten die Türkische Lira (minus 3,3 Prozent). Der Südafrikanische Rand habe davon profitierten können, dass die Kreditwürdigkeit Südafrikas von nur einer - statt erwarteter zwei - Ratingagentur herabgestuft worden sei. Auch sei Nigeria von einer Herabstufung auf B2 betroffen gewesen, habe aber seinen stabilen Ausblick behalten.

