Erfurt (ots) - Beim Kinderkanal von ARD und ZDF war das Jahr 2017 geprägt von vielfältigen Programmangeboten, innovativen Aktionen und neuen programmbegleitenden Service-Angeboten. Seit 1997 steht KiKA mit seinem Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Angeboten für Qualität im deutschen Kindermedienmarkt. Im 20. Jubiläumsjahr honorierten Eltern und Kinder dies mit hohen Akzeptanzwerten und zum wiederholten Mal mit dem Prädikat "Lieblingssender".



"KiKA sind wir" - seit 20 Jahren



Viel Aufmerksamkeit generierten im April die "Teletubbies" (ZDF) mit Marktanteilen bis zu 39,4 % *1. Im Sommerferienprogramm bot "Dein Wunschfilm in Lollywood" beste Spielfilmunterhaltung: Rund eine Viertelmillion Zuschauer beteiligte sich sechs Wochen lang an der Wunschfilmaktion. Beim "Timster Filmcamp" kamen junge, filmbegeisterte Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen und erstellten mit Moderator Tim Gailus und professioneller Unterstützung eine KiKA-Mini-Serie. Als besonderes Präsent zum Jubiläum verwandelte sich "Beutolomäus" - seit 1997 Geschenkesack des Weihnachtsmanns - in einen CGI-Helden und erreichte Spitzenwerte bei der Erstausstrahlung mit bis zu 34,6 % Marktanteil und 320.000 Video-Abrufen auf kika.de.*2



Mit "Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben", dem Themenschwerpunkt 2017, leistete KiKA einen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte rund um kulturelle Vielfalt in Deutschland. In Formaten wie "Und jetzt sind wir hier" (SWR), "Weltreise Deutschland - die Doku" (WDR) mit abschließender Live-Show aus Berlin ("Weltreise Deutschland - Die Show", KiKA), "Stadt, Land, Bus" (ZDF), "neuneinhalb - Deine Reporter" (WDR), "stark!" (ZDF) oder "Ente gut - Mädchen allein zu Haus" (MDR/BR/KiKA) aus der Initiative "Der besondere Kinderfilm" verfolgten 2,40 Mio. Zuschauer die über 1.900 Sendeminuten oder nutzten das ergänzende Angebot auf kika.de (12.608 Visits). *3 Die Realserie "Dschermeni" (ZDF) zeigte multikulturelle Freundschaften und das Zusammenleben unterschiedlicher Nationalitäten und knüpfte so nahtlos an den Themenschwerpunkt an.



Weitere Programmhighlights und Sonderprogrammierungen



Warum Mitbestimmung wichtig ist, zeigte KiKA mit verschiedenen Sonderprogrammen zur Bundestagswahl im September. Das ZDF-"logo!"-Studio verwandelte sich in den Deutschen Bundestag und berichtete bereits ab der ersten Hochrechnung. Das Ergebnis der U18-Bundestagswahl wurde von "neuneinhalb" (WDR) begleitet.



In einem Programmakzent zum Reformationsjubiläum im Oktober bot KiKA mit Formaten wie "Triff Martin Luther" (KiKA), "Storm und der verbotene Brief" (ZDF) oder "Die Sendung mit der Maus" (WDR) verschiedene Blickwinkel auf den Glauben und zeigte, wie sich die Überzeugungen Luthers und der Wandel des Christentums auf das Leben von Kindern damals und heute auswirken.



Zu einem Tierfreunde-Wochenende luden Das Erste und KiKA Fans von "Tiere bis unters Dach" (SWR): 1,36 Mio. Zuschauer schalteten diesen Programmschwerpunkt ein. "Weil wir Freunde sind!" war die Überschrift des zweiten, mit dem ZDF realisierten "Bibi & Tina"-Wochenendes. Die Freundschaftsgeschichten begeisterten 1,22 Mio. Zuschauer. *4



Bei der Mitmach-Aktion "KiKA kommt zu dir!" (KiKA) bewarben sich Tanzgruppen, Schulklassen oder Kindergärten aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Gewinner wurden von ihren KiKA-Stars, Bernd das Brot oder Kikaninchen überrascht.



In der neunten Staffel von "Dein Song" (ZDF) wählten die KiKA-Zuschauer Antonia aus Berlin zur "Songwriterin des Jahres", den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" (hr/KiKA) gewann die 6d des Erasmus Gymnasiums aus Grevenbroich. Mit Marktanteilen bis zu 29,2 % bzw. 27,9 % konnten die Bestwerte der letzten Jahre noch übertroffen werden. *5



Das Doku-Format "My Move - Tanz deines Lebens!" (MDR) machte da weiter, wo die üblichen Castingshows enden: Es begleitete die Teilnehmer über den gesamten Prozess, vom Casting bis zum großen Auftritt und erreichte damit Marktanteile von bis zu 25,1 %.*6



Das moderne Remake des britischen Kinderbuch-Klassikers "Eine lausige Hexe" (ZDF) ließ dank einer Kombination von Real-Dreh, Greenscreen- und moderner CGI-Technik eine märchenhafte Welt entstehen. Die 1. Staffel der Fantasyserie erreichte mit viel Witz und Tempo Marktanteile bis zu 29,4 % in der Zielgruppe *7 - neue Folgen sind in Planung.



Die Premieren der Animationsserien "Superwings" (KiKA), "Nils Holgersson" (BR) und neue Folgen von "Yakari" (WDR) erzielten Spitzenwerte bis zu 46,9 %, 41,7 % und43,5 % in der Zielgruppe der Drei- bis 13-jährigen. Die "Insectibles" (KiKA) erreichten im Schnitt 33,6 % der Zuschauer. *8



Der Serienklassiker "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR) feierte sein 20. Staffel-Jubiläum und erzielte durchschnittlich 17,4 % Marktanteil. *9 Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung wurden auf kika.de eine weihnachtliche 360-Grad-Folge und exklusive Webisodes präsentiert.



Dialog mit Eltern, sichere App für Vorschulkinder



Mit einem Facebook-Auftritt ergänzte der Kinderkanal von ARD und ZDF im 20. Jahr des Bestehens sein Informationsangebot für Eltern und Medieninteressierte und etablierte damit eine neue attraktive und bereits vielgenutzte Dialogfläche.



Nach dem Relaunch des Vorschul-Onlineangebots kikaninchen.de im April wurde Ende 2017 in Zusammenarbeit mit Medienpädagogen die kostenfreie KiKANiNCHEN-App veröffentlicht, um allen Medienanfängern mobile Nutzung im sicheren Experimentierraum bieten zu können. Kaum in den Stores, konnte die App 85.000 Downloads verzeichnen. *10 Der Star der gleichnamigen Vorschulstrecke - das Kikaninchen - wurde 2017 laut einer Studie des Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen von den deutschen Vorschulkindern zur beliebtesten Fernsehfigur gekürt. *11



Bestes Image - Werte der aktuellen Studie



Nicht nur eine einzelne Figur: KiKA ist insgesamt der beliebteste deutsche Kindersender 2017, so das Ergebnis einer repräsentativen Studie von iconkids & youth. Als hochgeschätzte Vertrauensmarke ist er bei Eltern und Kindern unangefochtener Lieblingssender. 60 % aller Sechs- bis 13-jährigen (1.-3. Nennung) und 90 % der Mütter von Drei- bis Fünfjährigen (1.-3. Nennung, nur 1. Nennung 70 %) wählten KiKA zu 'ihrem' Lieblingssender und das mit großem Abstand zu den Mitbewerbern. Bei Wissensitems wie "...ich kann auch was lernen und bekomme gute Tipps" oder "...ich bekomme Dinge gut erklärt" führte KiKA mit jeweils knapp 60 %. *12



Die Website kika.de ist insgesamt mit 63 % das meistgenannte Angebot bei Vorschulmüttern (1.-5. Nennung, nur 1. Nennung 50 %), bei den Sechs- bis 13-jährigen ist das vielfältige Onlineangebot erstmals seit 2013 wieder auf dem zweiten Platz nach YouTube mit 25 % (1.-3. Nennung). *13



Mit 51 % ist auch das KiKA-Videotextangebot jedem zweiten Kind bekannt, 38 % der Sechs- bis 13-jährigen besuchten im Erhebungszeitraum die KiKA-Seiten; Achtjährige nutzten das Angebot am häufigsten. Damit ist der KiKA-Videotext führend. *14



Und: 2017 besuchten über 8.000 Personen den Kinderkanal von ARD und ZDF in Erfurt und konnten getreu dem Motto "KiKA sind wir" den Sender näher kennenlernen.



Ausgezeichnete Angebote - online und im TV



Eine Auswahl: Großen Erfolg feierte die Initiative "Der besondere Kinderfilm": "AUF AUGENHÖHE" (ZDF/KiKA) gewann die begehrte "LOLA" in der Kategorie "bester Kinderfilm". Das Medienmagazin "Timster" (KiKA/rbb/NDR) wurde mit dem "klicksafe Preis für Sicherheit im Internet 2017" im Rahmen der Grimme Online Awards ausgezeichnet. Der Kinderfernsehpreis "Emil" ging an die Formate "Die Zeitfälscherin" (NDR) und "Checker Tobi: Der Leben-und-Sterben-Check" (BR). Mit dem Medienpreis "Goldener Kompass" wurde das Kultur-Format "Schnitzeljagd - Mit Christus um die Welt" (KiKA) geehrt.



"Im Jubiläumsjahr hat KiKA seine Stärken gezeigt: Die Nähe zu unseren Zuschauern, die Qualität unserer Angebote und vor allem die Innovationskraft unserer Redaktionen. Die herausragenden Imagewerte bestätigen unsere Bemühungen in all diesen Bereichen und stärken unsere Position als kompetenter, umfassender und vielfältiger Wissens- und Wertevermittler für Kinder in unserer Gesellschaft. Das ist seit 20 Jahren unser Auftrag, und die Ergebnisse machen uns stolz.", freut sich Michael Stumpf, scheidender KiKA-Programmgeschäftsführer, der seit Jahresbeginn die ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend verantwortet.



Ihm folgt Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin seit 2. Januar 2018: "Unsere Gesellschaft steht vor einem grundlegenden Wandel. Wir Medienakteure übernehmen vor allem Kindern gegenüber eine sehr besondere Verantwortung. Die Digitalisierung verändert Medieninhalte und deren Nutzung grundlegend. Ein unabhängiger, werte- und qualitätsorientierter KiKA ist von zentraler Bedeutung für starke, kritische und reflektierende junge Menschen. Es warten große Herausforderungen auf uns, aber es ist eine noch größere Freude, sie für Kinder wahrnehmen zu dürfen.", ergänzt Dr. Astrid Plenk.



