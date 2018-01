Liebe Leser,

zwischen Mai und November 2017 befand sich die Aktie der PayPal Holdings in einem stabilen Aufwärtstrend, der nur von wenigen Verlusttagen unterbrochen wurde. Erst am 22. November trübte sich das Chartbild wieder deutlich ein. Der Aufwärtstrend wurde gebrochen und die Aktie ging in eine Konsolidierung über.

Diese dauert immer noch an. Zwar bemühen sich die Käufer seit Anfang Dezember Boden gutzumachen und den Kurs wieder ansteigen zu lassen. Doch mehr als eine Seitwärtsbewegung ... (Dr. Bernd Heim)

