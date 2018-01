Kaum ist die insolvente Air Berlin zerlegt, da zeigt sich: Der Wettbewerb im deutschen Luftverkehr funktioniert offenbar wieder. Die Ticketpreise normalisieren sich - das liegt vor allem an einem Anbieter.

Verspätetes Weihnachtsgeschenk für Flugreisende: Der Wettbewerb im deutschen Luftverkehr funktioniert offenbar wieder. Waren die Flugpreise unmittelbar nach Einstellung des Betriebs von Air Berlin Ende Oktober teilweise explodiert, pendeln sie sich im Januar wieder weitgehend auf Normalniveau ein. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Stichprobe des Verbraucherportals Mydealz, die dem Handelsblatt vorliegt.

Danach kosten Hin- und Rückflug innerhalb Deutschlands an einem der vier Januar-Wochenenden im Durchschnitt 117,29 Euro. Das sind 1,44 Prozent weniger als im Oktober vergangenen Jahres, als die Air-Berlin-Flugzeuge noch in der Luft waren. Gegenüber dem Durchschnittspreis im vergangenen November - also unmittelbar nachdem Air Berlin seine Flugzeuge endgültig geparkt hatte - beträgt das Minus sogar 29 Prozent.

Einzig Geschäftsreisende müssen auch im Januar noch tiefer in die Tasche greifen, allerdings in einem überschaubaren Ausmaß. Laut Mydealz kosten innerdeutsche Tickets mit mehr Privilegien im Januar durchschnittlich 2,8 Prozent mehr als vor dem Aus von Air Berlin. Auch hier ist allerdings eine Normalisierung zu beobachten. Gegenüber November sind die Ticketpreise um 18,5 Prozent gefallen.

Unmittelbar nach der Einstellung der Flugbetriebs von Air Berlin Ende Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...