Zwei Analysten spekulieren munter, dass der US-Gigant Apple mit einiger Wahrscheinlichkeit das Videoportal Netflix kauft. Die Geschichte klingt gut - doch es gibt etliche Gründe, die dagegen sprechen.

Der Jahreswechsel ist die Zeit für Rück- und Ausblicke. Und so setzten sich im Dezember die beiden Analysten Jim Suva und Asiya Merchant von der Citibank zusammen, um gemeinsam über die Zukunft von Apple zu spekulieren. Der wertvollste börsennotierte Konzern der Welt fasziniert schließlich die Wall Street. Was sie in einem Report aufgeschrieben haben, macht nun weltweit Schlagzeilen: Sie behaupten, dass der iPhone-Hersteller mit einiger Wahrscheinlichkeit den Videodienst Netflix übernehmen wird. Was ist da dran?

Warum kommt die Spekulation jetzt auf?

Eine Übernahme von Netflix wäre untypisch für Apple: Der Elektronikhersteller scheut große Deals. Der teuerste Zukauf in der Geschichte war der Kopfhörerhersteller Beats für rund drei Milliarden Dollar - eine überschaubare Summe für den wertvollsten börsennotierten Konzern der Welt. Auch für die Musikerkennungs-App Shazam, die Apple nun kaufen will, werden höchstens 400 Millionen Dollar fällig. Die beiden Analysten der Citibank glauben jedoch, dass sich durch die Steuerreform der US-Regierung unter Präsident Donald Trump die Situation ändern könnte.

Hintergrund: Bislang zahlen Unternehmen in den USA eine vergleichsweise hohe Körperschaftssteuer von 35 Prozent. Deswegen haben viele - darunter Apple - Steuersparmodelle entwickelt und bewahren große Teile ihrer Gewinne im Ausland auf. Mit dem neuen Gesetz sinkt der Tarif auf 21 Prozent. Wichtiger noch: Bei der Rückführung von Erträgen in die USA wird nicht mehr der volle Satz fällig, sondern nur noch einmalig acht bis 15,5 Prozent, je nach Liquidität der Mittel.

Die Rechnung der Citi-Analysten geht daher so: Apple hat derzeit fast 250 Milliarden Dollar im Ausland, jedes Jahr kommen rund 50 Milliarden Dollar hinzu. Bei einer ...

