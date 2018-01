Frankfurt am Main - Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am Mittwoch nicht an seine Kursgewinne der vergangenen Tage anknüpfen können. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2017 US-Dollar und damit rund einen halben Cent weniger als am Morgen.

Der Schweizer Franken hat derweil sowohl zum Euro wie auch zum Dollar nachgegeben. Der Euro kostet am Mittag 1,1729 CHF und damit etwas mehr als noch am Morgen. Auch der Dollar-Franken-Kurs liegt mit 0,9760 CHF etwas höher.

Der US-Dollar konnte wieder zulegen, nachdem er in den vergangenen Tagen unter Druck gestanden hatte. Am Markt wurde dies überwiegend mit einer Gegenbewegung auf die vorherigen Kursgewinne erklärt. Fundamentale Gründe in Form von Konjunkturdaten wurden dagegen nicht genannt. Erst im Nachmittagshandel wird der ISM-Einkaufsmanagerindex erwartet, der als einer der wichtigsten Frühindikatoren der US-Wirtschaft gilt. Am Abend veröffentlicht zudem die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung.

Politische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...