Arbeitslosenzahl im Dezember saisonbereinigt deutlich niedriger

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Dezember in saisonbereinigter Rechnung deutlich günstiger entwickelt als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, stieg die Arbeitslosenzahl unbereinigt zwar durch die einsetzende Winterpause um 17.000 Personen. Im November war die Zahl der Arbeitslosen um 20.000 Personen zurückgegangen. Saisonbereinigt ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat aber um 29.000 gesunken. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 10.000 Personen erwartet.

IMK will wirtschaftspolitischen Neustart und kommunalen Tilgungsfonds

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat einen wirtschaftspolitischen Neustart in Deutschland verlangt und in diesem Kontext unter anderem einen kommunalen Schuldentilgungsfonds vorgeschlagen, für den die bestehende Flüchtlingsrücklage genutzt werden soll.

Geldmärkte spielen zum Jahresende wegen Regulierung verrückt

Am Jahresende 2016 wurde es an Europas Geldmärkten schon einmal turbulent, insofern waren die Händler zu diesem Jahreswechsel vorgewarnt. Und in der Tat herrschte an den Geldmärkten dann auch wieder kräftig Volatilität vor. So stürzte der Zins auf mit Bundesanleihen besicherte Eintageskredite am letzten Handelstag 2017 von minus 0,7 Prozent in der Vorwoche auf minus 4,4 Prozent ab.

EU untersucht Auswirkungen von Big Data auf den Wettbewerb

Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union wollen ein immer wertvolleres Gut der Unternehmen genauer unter die Lupe nehmen: ihre Daten. Die EU-Wettbewerbsbehörde untersucht, wie Unternehmen Daten - darunter Informationen über Kunden, Branchenstatistiken und andere Daten - sammeln und nutzen. Das steht im klaren Gegensatz zum Umgang der USA mit dem Thema. US-Wettbewerbshüter lassen Unternehmen in dieser Frage freien Lauf und betonen, dass Daten für Innovation sorgen können.

SPD-Vize Stegner: "Verbalradikale" CSU-Forderungen nicht ernst zu nehmen

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat jüngste Forderungen aus der CSU scharf zurückgewiesen und für die Sondierungen von Union und SPD gefordert, solche Aussagen nicht ernst zu nehmen. "Nun kennen wir das natürlich bei der CSU, die ist immer sehr verbalradikal", sagte Stegner im RBB. "Ich glaube, das darf man nicht ernst nehmen. Täten wir das, dann würden solche Gespräche gar keinen Sinn machen."

Städte- und Gemeindebund besteht auf beschränktem Familiennachzug

Der deutsche Städte- und Gemeindebund verlangt von Union und SPD, den Familiennachzug für Flüchtlinge über März hinaus einzuschränken. "Weiter aussetzen ist unsere Forderung, die wir deutlich artikulieren", sagte Verbandspräsident Uwe Brandl in Berlin. Ansonsten drohe die Akzeptanz für Flüchtlinge in der Bevölkerung überstrapaziert zu werden.

Städte- und Gemeindebund will 10 Milliarden pro Jahr vom Bund

Vor den Sondierungen über eine Fortsetzung der großen Koalition hat der deutsche Städte- und Gemeindebund Union und SPD eine saftige Geldforderung auf den Tisch gelegt. "Wir stellen uns 10 Milliarden Euro (pro Jahr) in zehn Jahren vor", forderte Verbandsgeschäftsführer Gerd Landsberg in Berlin.

Beamtenbund: Staat fehlen mehr als 180.000 Mitarbeiter

Dem Staat fehlen nach einer aktueller Einschätzung des Beamtenbunds (DBB) mehr als 180.000 Mitarbeiter zur Erfüllung der Aufgaben von Bund, Ländern und Gemeinden. Die größte Lücke bestehe bei den Kommunen, die mehr als 130.000 Erzieher benötigten, erklärte der DBB am Mittwoch in Berlin. Die Polizeien von Bund und Ländern brauchen demnach 8.500 weitere Mitarbeiter, in Schulen fehlten 32.000 Lehrer, in der Justiz 3.000 Mitarbeiter sowie in den Jobcentern 1.500 und im öffentlichen Gesundheitsdienst 2.500.

Brandenburg/Verbraucherpreise Dez +0,6% gg Vm, +1,5% gg Vj

US/MBA Market Index Woche per 29. Dez +0,7% auf 368,6 (Vorwoche: 366,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 29. Dez -0,1% auf 236,9 (Vorwoche: 237,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 29. Dez +1,4% auf 1.151,9 (Vorwoche: 1.135,7)

US/MBA Market Index Woche per 22. Dez -3,5% auf 388,1 (Vorwoche: 379,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 22. Dez +1,2% auf 237,2 (Vorwoche: 234,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 22. Dez -8,4% auf 1.135,7 (Vorwoche: 1.240,5)

