Kaufen, kopieren, blockieren - US-Giganten wie Google und Facebook setzen Gründer und Wettbewerber unter Druck. Nun hoffen ihre Gegner auf einen mächtigen Verbündeten: Donald Trump.

Jeremy Stoppelman zählt zu den Verlierern des Jahres 2017. Das von ihm gegründete und geführte Unternehmen Yelp aus San Francisco hatte viel Geld in Europa investiert. Doch im Gegensatz zu Nordamerika hat sich die Plattform, deren Nutzer Restaurants, Ärzte oder Fitnessstudios in ihrer Umgebung bewerten können, hier nicht wirklich durchgesetzt. Und auch bei der Finanzierung über lokale Werbung musste sich Yelp einem scheinbar übermächtigen Wettbewerber geschlagen geben. "Wir hatten keine faire Chance gegen Google", sagt Stoppelman. Da die Suchmaschine zudem Adressen bevorzuge, für die sie Werbegeld kassiere, sei für andere schlicht kein Lebensraum mehr da gewesen. Yelp musste sich aus Europa zurückziehen und Mitarbeiter entlassen.

Dass sich Stoppelman trotzdem auch als einer der Gewinner des Jahres fühlen kann, verdankt er Margrethe Vestager. Die dänische EU-Wettbewerbskommissarin verhängte im Sommer eine Rekordstrafe von 2,4 Milliarden Euro gegen Google. Das Unternehmen soll seine Marktmacht zulasten der Konkurrenz ausgenutzt haben. Finanziell trifft die Summe den Suchgiganten zwar kaum. Für Stoppelman ist die Entscheidung aber ein Etappensieg in einem Kampf, den er seit Jahren führt. Unermüdlich kritisiert der Yelp-Chef die Geschäftspraktiken Googles - nicht nur im kleinen Kreis, sondern öffentlich. Er sammelt Belege für seine Vorwürfe und fordert Wettbewerbshüter zu Sanktionen auf. Erst kürzlich hat er sich einmal mehr bei der US-Kartellbehörde FTC beschwert, weil Google weiter unverfroren Inhalte bei Yelp klaue.

Sein Einsatz kam im Silicon Valley lange nicht gut an. Die Internetgemeinde feierte ihn nicht etwa als digitalen David, der sich mutig mit dem Goliath Google anlegt. Stattdessen sah sie in ihm einen Nestbeschmutzer, der den freien Unternehmergeist verrät, indem er sich mit Blockierern in Behörden einlässt. Allmählich macht sich aber auch im Techtal die Erkenntnis breit, dass die Internetgiganten ihre Marktmacht missbrauchen, um Wettbewerb zu unterdrücken und Neuerungen zu verhindern.

"Wir haben ein Monster geschaffen"

Lange Zeit galten Facebook, Amazon und Google weltweit als Synonyme für innovatives Unternehmertum. Doch während sie selbst immer neue etablierte Industrien und Märkte angreifen, schotten die Konzerne ihre dominierende Position mit allen Kräften ab. Sie schüchtern Konkurrenten ein, werben deren beste Mitarbeiter ab, kaufen Wettbewerber auf und kopieren Ideen. Zudem haben sie ein Netz aus finanziellen Zuwendungen und persönlichen Abhängigkeiten gewoben, das Kritik unterbindet und die Großen die Kontrolle behalten lässt. Innovationen, so die Kritik, sollen nur noch in dem Rahmen geschehen, den sie zulassen.

In Washington und anderswo formiert sich gegen diese Allmacht langsam Widerstand. Zu dessen Wortführern zählt der ehemalige Kartellanwalt und Internetunternehmer Jonathan Taplin. "Wir haben ein Frankenstein-Monster geschaffen, das den Kapitalismus zerstört - und unsere Demokratie und Kultur gleich mit", sagt er. Vor allem Google habe über Jahre ungebremst Kreative bestohlen und sich systematisch an deren Arbeit bereichert. "Nun wird klar, dass dies nicht nur ein Problem der Musik- und Verlagsbranche ist. Auch andere wachen auf", sagt Taplin.

Dafür ist es reichlich spät. Die Dominanz der Großen ist mittlerweile so erdrückend, dass manche Gründer von Anfang an keine Chance mehr haben. Obwohl mehr Geld da ist als je zuvor, haben sich die Bedingungen für sie zuletzt bereits verschlechtert. Das gilt vor allem dann, wenn neue Unternehmen direkt mit den etablierten Größen konkurrieren. "Das Geschäft mit Werbung wird von Google und Facebook so stark beherrscht, dass wir uns nicht mehr engagieren, wenn Gründer ihre Einnahmen über Werbung erzielen wollen", sagt ein einflussreicher Wagnisfinanzierer aus dem Silicon Valley.

Dass er sich nicht öffentlich äußert, liegt an seinen Verbindungen zu den Internetgiganten. Alle wichtigen Risikokapitalgeber im Silicon Valley sind mit Google, Facebook und Amazon verbandelt. Sie haben entweder gemeinsam mit ihnen investiert oder ihnen Beteiligungen abgekauft. "Google und Facebook übernehmen immer noch viele junge Unternehmen und sind für manche Investoren damit eine Art Sicherheitsnetz", sagt Rebecca Lynn, Partnerin beim Riskokapitalgeber Canvas Ventures. Dieses Netz soll möglichst keine Risse bekommen.

Aufkaufen, kopieren, blockieren

Oft kommen persönliche Verflechtungen hinzu: Der derzeit besonders einflussreiche Investor Marc Andreessen etwa sitzt bei Facebook im Aufsichtsrat, John Doerr, Chef des Finanzierers Kleiner Perkins, im Verwaltungsrat des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Die Vermutung liegt nahe, dass die digitalen Riesen dadurch ...

