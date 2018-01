Die ersten beiden Verhandlungsrunden im Tarifkonflikt brachten für bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigte kein Ergebnis. Nun soll der Druck durch den Warnstreik bei Porsche in Stuttgart erhöht werden.

Im Tarifkonflikt für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ruft die IG Metall am Donnerstag in Stuttgart zu einem größeren Warnstreik auf. Bei einer Kundgebung bei der Volkswagen-Tochter Porsche werden mehr als 1000 Teilnehmer erwartet, wie eine Sprecherin der örtlichen Verwaltungsstelle am Mittwoch mitteilte. Porsche-Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück wolle über ...

