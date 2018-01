New York -Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (je 159 Liter) der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar 60,86 US-Dollar und damit 49 Cent mehr als am Vortag. Zuletzt hatte das Fass WTI im Juni 2015 so viel gekostet. Die Nordseesorte Brent zur Lieferung im März stieg um 37 Cent auf 66,94 Dollar.

Bei der Protestwelle im Iran, die am vergangenen Donnerstag begonnen hatte, sind bisher mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Staatspräsident Hassan Ruhani hatte am Dienstag eingeräumt, dass die Regierung die Lage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...